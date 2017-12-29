 (ÖZEL ) D100'DE TEHLİKELİ YOLCULUK

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

D-100 Karayolu'nda ilerleyen hurda kağıt yüklü kamyonetin üzerinde 5 kişinin tehlikeli bir şekilde yolculuk yapması kameraya yansıdı.

D-100 Karayolu Ankara istikameti Acıbadem Mevkii'nde dün saat 16.00 sıralarında seyir halinde olan hurda kağıt yüklü kamyonetin üzerinde tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan 5 kişi, görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeye aldırmadan yapılan yolculuk kamerasınca görüntülendi. Yoğun trafikte o halde seyreden kamyonet, daha sonra gözden kayboldu.



Görüntü Dökümü:

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-Kamyonetin üzerinde yolculuk yapanlar

-Kamyonetin D-100'de ilerlemesi

-Genel ve Detay

