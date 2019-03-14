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(ÖZEL) D-100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde Uber sürücüsü yolu ayıran bariyerlere çarptı. Kazada bir tolcu yaralandı. Polis ekipleri yaptıkları kontrolde minibüs sürücüsünün 1.13 promil alkollü olduğunu...

(ÖZEL) D-100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde Uber sürücüsü yolu ayıran bariyerlere çarptı. Kazada bir tolcu yaralandı. Polis ekipleri yaptıkları kontrolde minibüs sürücüsünün 1.13 promil alkollü olduğunu tespit etti. Sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kaza Zeytinburnu, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Uber sürücüsü olduğu öğrenilen İzzet Görkem, kullandığı 34 JF 1888 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini D-100 Karayolu Edirne istikametinde kaybetti. 

BİR YOLCU YARALANDI
Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs Topkapı Cevizlibağ ayrımına geldiği sırada yolu ayıran bariyerlere çarptı. Kaza sonrası minibüste bulunan kadın yolcu yara almazken, beraberindeki Mahmut B. isimli kişi ise yaralandı. Sürücü aracı hemen kenara çekti. Kadın yolcu, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mahmut B.'ye ilk müdahaleyi yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik polisleri de olay yerinde kadın yolcudan kaza hakkında bilgi alırken, sürücüye de alkol kontrolü yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda minibüs sürücüsünün 1.13 promil alkollü olduğunu tespit etti. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, minibüste çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Kazaya karışan minibüsün görüntüsü
- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
- Aracın çekilmesi
- Genel ve detaylar 
 

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