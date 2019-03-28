(ÖZEL)  D-100'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde giden bir araç, iddiaya göre aynı yönde giden başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu takla attı. Kaza sonrası araçta bulunan sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza D-100 Karayolu, Edirne istikametinde gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 PA 1880 plakalı aracı kullanan Doğukan Torun, seyir halinde giderken Cevizlibağ mevkiinde plakası alınamayan bir araç tarafından sıkıştırıldı. Torun'un direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, aynı yönde seyreden Efe Sünnüoğlu'nun kullandığı 34 AS 1141 plakalı otomobile ardından da bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazaya neden olduğu iddia edilen araç ise durmayarak yoluna devam etti.

TAKLA ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler yardıma koşarken durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonrası hafif yaralanan Doğukan Torun'a ilk müdahaleyi yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Torun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de kaza sonrası yolda önlem alarak araçların geçişini kontrollü bir şekilde sağladı. Polis ekipleri de her iki sürücüden aldığı bilgiler neticesinde kaçtığı öne sürülen otomobili yakalamak için çalışma başlattı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Bir süre kapanan yol araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anları arkadan gelen başka bir otomobilin içindeki araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Doğukan Torun'un kullandığı otomobil de sol şeritte ilerliyor. Sol şeritte devam eden Torun'un kullandığı araç bir süre sonra orta şeride doğru yöneliyor. Orta şeritte devam eden Torun'un aracının bir anda kontrolden çıkarak önündeki otomobile ardından da bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise yoldan geçen sürücüler yardım için takla atan araca doğru koşuyor.

Görüntü dökümü:

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-(ARAÇ İÇİ KAMERA)

- Araçların sol şeritte ilerlemesi

- Aracın orta şeride geçtikten sonra takla atma anları

- Yoldan geçen sürücülerin yardıma koşması

- Genel ve detaylar

-(AKTÜEL)

- Olayın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan araçlar

- Takla atan aracın sürücüsü ile röp (Doğukan Torun)

- Kazaya karışan aracın sürücüsü ile röp (Efe Sünnüoğlu)

- Sağlık ekiplerinin yaralı sürücüye müdahalesi

- Polisin çalışması

- Trafikten görüntü

- Araçların çekilmesi

- Genel ve detaylar