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(ÖZEL)  ÇÖKEN BİNAYLA AYNI SOKAKTAKİ 7 KATLI BİNA BOŞALTILDI

Haber Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul, () - KARTAL'da çöken binayla aynı sokakta bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Kartal Cevizli Mahallesi Sema Sokak üzerindeki 7 katlı Nuri Bey apartmanı tedbir amaçlı boşaltıldı....

(ÖZEL)  ÇÖKEN BİNAYLA AYNI SOKAKTAKİ 7 KATLI BİNA BOŞALTILDI

Haber Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul, () - KARTAL'da çöken binayla aynı sokakta bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Kartal Cevizli Mahallesi Sema Sokak üzerindeki 7 katlı Nuri Bey apartmanı tedbir amaçlı boşaltıldı. Bina sakinlerinin bildirmesi üzerine yetkililer binadan numuneler alındı. Alınan numunelerin sonucu gelene kadar bina, polis tarafından önlem amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar önemli eşyalarını alarak binayı terk etti. 7 katlı binada 12 daire bir de dükkan bulunuyor. 
Bina sakini Ekrem Hellaçoğlu, "Bizimki tehlike olduğunda değil, bina yıkıldığı için biz de müracaatta bulunduk. Ondan dolayı kontrol etmek için numune aldılar. Her ihtimale karşı önlem aldılar. Bundan dolayı sonuçlar çıkana kadar boşaltacağız. Ama durum ne bilmiyoruz. Bugün numune alınca, binayı boşaltmamızı söylediler. Bu eski bina, yaklaşık 25 senelik bina. Komşularımızdan biri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya söylemişler. O da hemen bugün ekipleri göndermiş. Bir kaç günlük giysi alıyoruz yanımıza" diye konuştu. 

Görüntü Dökümü 
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-Boşaltılan bina
-İnsanların eşyalarla binayı boşaltması
-Arabalar içindeki eşyalar 
-Bina sakini Ekrem Hellaçoğlu ile röp
-Genel ve detay 
 

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