Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flaş... İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama...
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha...
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin...
Acı haber; 1'i Yüzbaşı 4 şehit, 1'i binbaşı 2 yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...

(ÖZEL) ÇOCUKLARIN GÖTÜRDÜĞÜ KÖPEĞİNİ ARIYOR

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,() Güngören'de, 4 çocuk bir emlak ofisinin önünde bağlı olan yavru köpeği alarak kayıplara karıştı. Köpeğin sahibi çocuklara çağrıda bulunarak geri getirmelerini istedi. Olay, Güven Mahallesi'nde...

(ÖZEL) ÇOCUKLARIN GÖTÜRDÜĞÜ KÖPEĞİNİ ARIYOR

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,()
Güngören'de, 4 çocuk bir emlak ofisinin önünde bağlı olan yavru köpeği alarak kayıplara karıştı. Köpeğin sahibi çocuklara çağrıda bulunarak geri getirmelerini istedi.
Olay, Güven Mahallesi'nde bulunan Uçak Caddesi'nde, 3 Mayıs Cuma günü, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Eviyle aynı apartmanda ofisi de bulunan emlakçı Uğur Yavuz, birkaç ay önce komşularının bakamadığı yavru bir köpeği sahiplendi. Sevimli köpeğe 'Afro' ismi verildi. Afro, kısa sürede Yavuz ailesi ve mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu. Çok sayıda hayvan severin bulunduğu caddede kedileriyle birlikte büyümeye devam eden ve artık 5 aylık olan Afro, geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde tasmasını söken ve elindeki yiyeceği koklatarak peşine takan 4 çocukla birlikte kayıplara karıştı. Olay emlak ofisinin güvenlik kameralarına yansıdı. 

AFRO'NUN BURSA'DAN İSTANBUL'A UZANAN HİKAYESİ
Köpeği çalınan Uğur Yavuz, Afro'nun Bursa'dan İstanbul'a uzanan hikayesini anlatarak, "Bundan yaklaşık 4 ay önce Bursa otobanında bir kamyoncunun yoluna çıkmış. Kamyoncu ezmemek için çok uğraşmış ve köpek, son anda kurtulmuş. Kıyamamış kamyoncu, aracına almış ve İstanbul'a getirmiş. Burada koltuk kılıfı işi ile ilgilenen komşularımız var, o kamyoncu onlara mal getirdiğinde köpeği görmüşler, sahiplenmişler. Bir hafta onlar bakıyorlar köpeğe. Köpek tabii yavru olunca, ısırmaya başlıyor kumaşları falan. Komşularımız köpeği başka birine vermek istiyordu, biz de hemen müdahale ettik ve sahiplendik. Adını 'Afro' koyduk. Eşim, çocuklarım, yengeleri, mahalle sakinleri, herkes onu sahiplendi. Biz zaten mahalle sakinleri olarak hayvanları çok seviyoruz ve onları besleriz." dedi. 

"NE ZAMAN İSTERLERSE GELİP SEVEBİLİRLER; AMA GERİ GETİRSİNLER"
Afro'yu sevgiyle büyüttüklerini anlatan Yavuz, mahalle esnafının Cuma namazında olduğu sırada, 11-12 yaşlarında 4 çocuğun, kapının önünde bağlı olan yavru köpeğin tasmasını sökerek kaçırdığını ifade etti ve köpeklerini götüren çocuklara şu sözlerle seslendi: "Çok alışmıştık ona. Ailece alıştık, mahallece alıştık. Evimizden birisiydi. Belki onlar şu an yaş olarak ne yaptıklarının farkında değiller, belki de sevme amaçlı götürdüler. Geri getirsinler köpeğimizi. Benim bütün ailem günlerdir ağlıyor. Ailece, mahallece kötü durumdayız. Ne zaman isterlerse gelip sevebilirler; ama geri getirsinler"

Görüntü dökümü:
----------------
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Çocukların gelişi
-Bir süre köpekle ilgilenmeleri
-Yiyeceği koklatmaları
-Çocuğun tasmayı açması
-Köpeğin çocukların peşinden koşması
(AKTÜEL)
-Olay yeri
-Köpeği çalınan Uğur Yavuz ile röp.
-Genel ve detaylar
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328