Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
Euro 4.80 lirayı aşarak tarihi...
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın çatısına çıktı
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın...
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183 öğrenci zehirlendi
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183...

ÖZEL- Çiftlik Bank'ın Tekirdağ çiftliğinde arama yapıldı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan Çiftlik Bank'a ait çiftlikte haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince arama yapıldı. Çiftlikte hayvan olmadığı sadece 1 çalışanın...

ÖZEL- Çiftlik Bank'ın Tekirdağ çiftliğinde arama yapıldı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan Çiftlik Bank'a ait çiftlikte haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince arama yapıldı. Çiftlikte hayvan olmadığı sadece 1 çalışanın bulunduğu belirlenirken, jandarma ekipleri çiftlik çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bulunan Çiftlik Bank'a ait çiftlikte Jandarma ve Saray Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinde arama yapıldı. Çiftliğin çalışanı haricinde girişlere izin verilmezken, yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri çiftlikten ayrıldı. Jandarma ekipleri çiftliğin çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

HAYVANLAR AYNI GÜN KAYBOLDU
Öte yandan geçen Şubat ayında Saray Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri Çiftlik Bank'a ait çiftlikte kulak küpesi bulunmayan hayvanların bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çiftlikte inceleme yapmak için Jandarma Komutanlığı'ndan tedbir alınmasını istedi. Jandarma ve Saray Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri çiftliğin kapılarının kilitli olması üzerine Saray Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararıyla çiftliğe girildi. Çiftlikte 50 adet büyükbaş hayvan bulunurken, 35'inde kulak küpesi olmadığı tespit edildi. Büyükbaş hayvanlara ilişkin kulak küpesi ve veteriner raporu  olmadığı için yasal işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından 35 hayvan yediemin olarak çiftlikte bulunan çalışana teslim edildi. Aynı gün yapılan ikinci incelemede ise 50 hayvanın çiftlikten götürüldüğü tespit edildi. Yediemin olarak bırakılan 15'i kulak küpeli 50 hayvanın nereye götürüldüğüne ilişkin inceleme başlatılırken, bölge sakinleri çiftlikten bir süre önce kamyonlar ile büyükbaş hayvanların taşındığını ifade etti.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
-Çiftlikten görüntü
-Çiftliğe gelen araçlar
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/SARAY(Tekirdağ),()

=======================================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314