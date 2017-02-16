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(ÖZEL) CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI

Haber: Zeki GÜNAL / İSTANBUL Sakarya'da, bir telefoncu dükkanından çaldığı 100 bin TL değerindeki cep telefonlarını İstanbul'da satmaya çalışan bir kişi, suçüstü yakalandı. Sakaya Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'nde bulunan bir...

(ÖZEL) CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI

Haber: Zeki GÜNAL / İSTANBUL

Sakarya'da, bir telefoncu dükkanından çaldığı 100 bin TL değerindeki cep telefonlarını İstanbul'da satmaya çalışan bir kişi, suçüstü yakalandı.

Sakaya Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanı sahibi polise başvurarak, 31 Ocak 2017 tarihinde pasaj içindeki dükkanın çelik kepengini söken kişinin camı kırarak girdiği dükkandan 100 bin TL değerinde 35 cep telefonu çaldığını ve olay anının güvenlik kameralarına yansıdığını bildirdi. bunun üzerine çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sözkonusu kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden Erkan Ç. olduğu belirlenen şüphelinin, telefonları satmak için İstanbul'a gittiği tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçilerek elde edilen bilgiler paylaşıldı. Telefonları satın alacak kişinin de tespitinin ardından polis, bu kişi ile birlikte hareket etti ve bir restoranda beklemeye başladı. Polisin beklediğinden habersiz restorana gelen Erkan Ç. ve yanındaki iki kişiyi gözaltına alındı. Şüphelinin, otomobilinde yapılan aramada Sakarya'dan çalınan cep telefonları bulundu. Ele geçirilen telefonlar sahibine teslim edildi. Götürüldükleri Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede suçunu itiraf eden Erkan Ç. tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK VE YAKALANMA ANLARI KAMERADA

Şüphelinin, telefoncunun kepenklerini açtıktan sonra camı kırarak cep telefonlarını çalma anı ve restoranda alıcıyla buluştuktan sonra kendisini bekleyen polisler tarafından yakalanma anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası görüntüleri

-Zanlının kepengi sökmesi

-Camı kırması

-Restoranda şüpheli ile alıcının pazarlık yapması

-Müşteri gibi oturan polislerin harekete geçmesi

-Pazarlık yapılan masaya suçüstü yapmaları

-Diğer taraftan destek için gelen polisler

-İki zanlının polis aracına götürülmeleri

-Genel ve detay görüntüler

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