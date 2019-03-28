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(ÖZEL) ÇEKMEKÖY'DEKİ POMPALI TÜFEK DEHŞETİ KAMERADA 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK -Ali KEREM BENGİ / İstanbul Çekmeköy'de, Nihat Çelik adlı kişi tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından cadde ortasında pompalı tüfekle vuruldu. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına...

(ÖZEL) ÇEKMEKÖY'DEKİ POMPALI TÜFEK DEHŞETİ KAMERADA 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK -Ali KEREM BENGİ / İstanbul
Çekmeköy'de, Nihat Çelik adlı kişi tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından cadde ortasında pompalı tüfekle vuruldu. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 
Olay, Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde salı günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Nihat Çelik(48), cadde üzerinde yürürken yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi ile tartıştı. Nihat Çelik tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfek ile vuruldu. Nihat Çelik göğsünden yaralanırken saldırgan ise ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirdi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çelik, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASI
Pompalı tüfek saldırısının ortaya çıkan görüntülerinde, bir kişi Nihat Çelik'e elindeki pompalı tüfekle ateş ediyor ve Nihat Çelik yere düşüyor. Yerde bir süre kalan Çelik, saldırgandan ateş etmemesini istiyor. Daha sonra ayağa kalkan Çelik, bir aracın arkasına saklanıyor. Saldırgan ise elindeki pompalı tüfekle Çelik'in peşinden gidiyor.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik Kamerası 
-Nihat Çelik'in vurulduktan sonra yere düşmesi 
-Çelik'in yerde yuvarlanması 
-Çelik'in saldırgandan kaçması 
-Saldırganın Çelik'in peşinden gitmesi
-Aktüel görüntüler
-Olay yerinde çalışma yapan polisler
-Mahalle esnafı röp
-Olayı izleyen vatandaşlar
-Olaydan hemen sonra çekilen cep telefonu görüntüsü
-Genel ve detay
 

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