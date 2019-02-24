(ÖZEL) ÇATALCA'DA FIRTINA BİR CAMİNİN MİNARESİNİN KÜLAHINI YIKTI

Haber-Kamera Savaş ATAKİSTANBUL,()

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle Çatalca'daki İhsaniye Camii'nin minaresinin külahı yıkıldı.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına Çatalca İhsaniye Mahallesi'ndeki İhsaniye Camii'nin minaresinin külahı ve bir bölümünü külahını yıktı. Saat 00.00 sıralarında sokağa düşen parçalar herhangi bir yaralanma ve can kaybına yol açmadı. Sokakta park halinde bulunan bir yolcu minibüsününün üzerine minareden düşen parça, küçük çaplı maddi hasara yol açtı. Minareden kopan parçalar belediye ekipleri tarafından alındı.

Öte yandan Çatalca ve çevresinde kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Karlı kaplı yollarda araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekiyor.

Görüntü dökümü

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-Caminin görüntüsü

-Kopan parçalar

-Minarenin görüntüsü

-Minibüsün görüntüsü

-Minibüs sahibinin olayı anlatması

-Karlı kaplı yollar

-Yollarda ilerlemeye çalışan araçlar

