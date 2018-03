(ÖZEL) - ÇALDIKLARI MİNİBÜSLE 1 TON ET VE KIYAFET ÇALAN MASKELİ 5 KİŞİ KAMERADA

Haber: Ramazan EĞRİ / İstanbul Ümraniye'de, sahibinin gözleri önünde çaldıkları minibüsle, bir marketin deposundan 1 ton et ile lüks mağazadan pahalı giyim eşyası çalan maskeli 5 kişi, polis tarafından her yerde aranıyor. Her 3 hırsızlık...

21 Mart 2018 Çarşamba 09:36