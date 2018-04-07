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(ÖZEL) BOĞAZDAKİ KAZANIN HEMEN ÖNCESİ TELSİZ KAYITLARINDA

İSTANBUL - (ÖZEL) BOĞAZDAKİ KAZANIN HEMEN ÖNCESİ TELSİZ KAYITLARINDA Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL   İstanbul Boğazı'nda Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi, dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na  çarptı....

(ÖZEL) BOĞAZDAKİ KAZANIN HEMEN ÖNCESİ TELSİZ KAYITLARINDA

İSTANBUL - (ÖZEL) BOĞAZDAKİ KAZANIN HEMEN ÖNCESİ TELSİZ KAYITLARINDA

Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL  
İstanbul Boğazı'nda Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi, dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na  çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çarpışmanın hemen öncesindeki telsiz konuşmaları ise kayıtlara böyle geçti: 

Kıyı Emniyeti: Demirleyebilirsiniz. Tamam.

Kurtarma 3: Harun Kaptan, Tam yol geliyorum üzerinize.

Klavuz Kaptan: Sancak demiri funda edeceğim, kaptan etmiyor. Bütün sorumluluk bende diyor. 

Kıyı Emniyeti:Harun kaptan dümen dinliyor mu şu anda? 

Kılavuz Kaptan: Dümen dinlemiyor. Sahile oldukça yaklaştık. Çarpacak gemi büyük bir ihtimalle. Sancak demiri iki kilit tutmaya çalışıyorum. Kıç sahile yaslasın diye. 

Kıyı Emniyeti:Kurtarma 3, şu an tam yolda mısınız? 

Kurtarma3: Doğrudur tam yolda ilerliyorum. 

Klavuz Kaptan: Makine tam yol verdi ama mümkün değil kurtaramayız. Sahile çarpacağız. 

Kıyı Emniyeti:Harun Kaptan dümen dinlemiyor anlaşıldı, demir atamıyor musunuz?

Klavuz Kaptan: Kaptana iki kere söyledim atmadı. Şimdi sancak demiri atıyoruz. 

Kıyı Emniyeti:Tamam bir an önce atın. Emergency dümen de mi çalışmıyor? Alamıyor musunuz dümeni sancağa?

Klavuz Kaptan: Şu anda hiçbir şey çalışmıyor, tam yol yalıya doğru gidiyoruz. Çok sert bir şekilde çarpacağız. 

Görüntü dökümü:
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-Telsiz konuşması
-Genel ve detaylar 

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