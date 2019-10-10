(ÖZEL) BEYOĞLU'NDA POLİSE MOTOSİKLET ÇARPTI
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen sivil polise motosiklet çaptı. Kazayı haber alan meslektaşları olay yerine akın etti. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 10.30 sıralarında...
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()
Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen sivil polise motosiklet çaptı. Kazayı haber alan meslektaşları olay yerine akın etti. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 10.30 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir sivil koruma polisi yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Şişhane yönünde ilerleyen motosiklet polise çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polis memuru yaralanırken motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar hem yaralı polisin hem de motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Motosiklet sürücüsü kask ve koruyucu kıyafetler kullandığı için kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Meslektaşlarının kaza geçirdiğini duyan polisler olay yerine akın etti. Yaralı polis bir süre sonra gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Görüntü dökümü:
----------------------
-Yerde yatan yaralı polis
-Olay yerinde toplanan meslektaşları
-Kaza yapan motosiklet sürücüsü
-Sağlık ekiplerinin yaralı polise ilk müdahalesi
-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması
-Kazaya karışan motosiklet
-Ambulansın gidişi
-Genel ve detay görüntüler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:39
|Güneş
|07:03
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:05
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:58
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2