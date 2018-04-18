ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri
Hakan Atilla’nın ailesi, akrabaları, arkadaşları Yargıç Berman’a mektup yazarak "merhamet" istedi
Hakan Atilla için Yargıç Berman’a...
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Barbara Bush hayatını kaybetti 
Barbara Bush hayatını kaybetti 

(ÖZEL) BEYOĞLU'NDA FACİA UCUZ ATLATILDI; 10 KİŞİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

  * Beyoğlu'nda el freni çekilmeyen kamyonet kayarak yol kenarında bekleyen 10 kişinin arasına daldı.  * Kamyonet ve motosiklet arasında sıkışan bir kadının ayağı kırıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Haber-Kamera:...

(ÖZEL) BEYOĞLU'NDA FACİA UCUZ ATLATILDI; 10 KİŞİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

 

* Beyoğlu'nda el freni çekilmeyen kamyonet kayarak yol kenarında bekleyen 10 kişinin arasına daldı. 
* Kamyonet ve motosiklet arasında sıkışan bir kadının ayağı kırıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL
Beyoğlu'nda el freni çekilmeyen kamyonet kayarak yol kenarında bekleyen 10 kişinin arasına daldı. Kamyonet ve motosiklet arasında sıkışan bir kadının ayağı kırıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay öğle saatlerinde Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre süt ürünleri dağıtımında kullanılan kamyonetin şoförü park ettiği aracın el freni çekmeyi unuttu. Bir süre sonra yokuştan kaymaya başlayan kamyonet yol kenarında bekleyen vatandaşların üstüne doğru geldi. Kamyonetin üzerlerine geldiğini son anda fark eden 10 kişilik grup bir anda kaçmaya başladı.  Kaçmaya fırsat bulamayan Hicran Özçelik Yetkin motosiklet ile kamyonet arasında sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar yardıma koşarak hep birlikte kamyoneti iterek arada sıkışan kadını kurtardı. Ayağı kırılan Hicran Özçelik Yetkin hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken kaza sonrası soruşturma başlatan polis kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.
Görüntülerde kamyonet kaymaya başlıyor. Bu sırada bekleyen 9 kişi son anda kamyonu fark ediyor. Vatandaşlar kaçarken kamyonetin içinde bulunan bir kişi de can havaliyle yola atlıyor. Yetkin motosiklet ile kamyonetin arasında sıkışıyor. Vatandaşlar hemen yardıma koşarak Yetkin'i kurtarıyor.


Görüntü dökümü
GÜVENLİK KAMERASI
-Yol kenarında bekleyen vatandaşlar
-Motosikletlinin gelmesi
-Komyonetin geri geri kayması
-Bir kişinin kamyonetin kasasından atlaması
-Kamyonetin motosiklete ve kişilere çarpması
- Hicran Özçelik Yetkin'in kamyonet,motosiklet ve bir otomobilin arasında sıkışıp kalması
-Çevredekilerin yardıma koşması
-Vatandaşların hep birlikte kamyoneti iterek kadını kurtarmaları
AKTÜEL KAMERA
-Kazaya yapan komyonet ve yerdeki motosiklet
-Kamyonetin çarparak durduğu motosikletin sürücüsü ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314