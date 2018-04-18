(ÖZEL) BEYOĞLU'NDA FACİA UCUZ ATLATILDI; 10 KİŞİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

* Beyoğlu'nda el freni çekilmeyen kamyonet kayarak yol kenarında bekleyen 10 kişinin arasına daldı.

* Kamyonet ve motosiklet arasında sıkışan bir kadının ayağı kırıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL

Beyoğlu'nda el freni çekilmeyen kamyonet kayarak yol kenarında bekleyen 10 kişinin arasına daldı. Kamyonet ve motosiklet arasında sıkışan bir kadının ayağı kırıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre süt ürünleri dağıtımında kullanılan kamyonetin şoförü park ettiği aracın el freni çekmeyi unuttu. Bir süre sonra yokuştan kaymaya başlayan kamyonet yol kenarında bekleyen vatandaşların üstüne doğru geldi. Kamyonetin üzerlerine geldiğini son anda fark eden 10 kişilik grup bir anda kaçmaya başladı. Kaçmaya fırsat bulamayan Hicran Özçelik Yetkin motosiklet ile kamyonet arasında sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar yardıma koşarak hep birlikte kamyoneti iterek arada sıkışan kadını kurtardı. Ayağı kırılan Hicran Özçelik Yetkin hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken kaza sonrası soruşturma başlatan polis kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

Görüntülerde kamyonet kaymaya başlıyor. Bu sırada bekleyen 9 kişi son anda kamyonu fark ediyor. Vatandaşlar kaçarken kamyonetin içinde bulunan bir kişi de can havaliyle yola atlıyor. Yetkin motosiklet ile kamyonetin arasında sıkışıyor. Vatandaşlar hemen yardıma koşarak Yetkin'i kurtarıyor.



Görüntü dökümü

GÜVENLİK KAMERASI

-Yol kenarında bekleyen vatandaşlar

-Motosikletlinin gelmesi

-Komyonetin geri geri kayması

-Bir kişinin kamyonetin kasasından atlaması

-Kamyonetin motosiklete ve kişilere çarpması

- Hicran Özçelik Yetkin'in kamyonet,motosiklet ve bir otomobilin arasında sıkışıp kalması

-Çevredekilerin yardıma koşması

-Vatandaşların hep birlikte kamyoneti iterek kadını kurtarmaları

AKTÜEL KAMERA

-Kazaya yapan komyonet ve yerdeki motosiklet

-Kamyonetin çarparak durduğu motosikletin sürücüsü ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

