(ÖZEL) BEYOĞLU'NDA 2 KADININ FECİ ŞEKİLDE DARP EDİLMESİ KAMERADA

* SALDIRGANLAR KADINLARI TEKMELEDİ, YUMRUKLADI, TOKATLADI YETMEDİ İŞYERİNİN CAMINA FIRLATTI

* DEHŞET DOLU DAKİKALAR İSE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Haber : Zeki GÜNAL / Kamera: İstanbul,

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu iki kadın, iki erkek tarafından sokak ortasında feci şekilde darp edildi. Darp olayı ile kadınlar ve saldırganlar arasındaki kovalamaca ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay dün saat 11.00'da meydana geldi. Beyoğlu'nda 2 erkek, yabancı uyruklu 2 kadını darp etmeye başladı. Araya giren esnaf ilk başta kadınları korumaya çalıştı. Saldırganlardan biri, kadına tekme tokatla saldırırken, diğer saldırgan ise önce yumruk attığı kadını daha sonra bir işyerinin camına fırlattı. Kırılan cam kadını hafif yaraladı. Kadın koşarak kaçarken saldırgan eline aldığı cam parçası ile kadını kovalamaya başladı. Saldırgan kadını darp ettiği sırada arkadaşı da korumak istedi, ancak saldırgan arkadaşını korumak isteyen kadının yüzüne cam parçası ile vurdu. Kadının karşılık vermesiyle yere düşen saldırgan, diğer kadını kovalamaya devam etti. Yine kız arkadaşını korumak için araya giren kadın bu sırada yere düştü. Saldırgan yere düşen kadına feci şekilde tekmeler atarken araya giren bir vatandaş kadını kurtardı. Kadınlar daha sonra koşarak olay ortadan kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine saldırganlar direndi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayınca 2 saldırgan serbest bırakıldı. Yaşanlar ise çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik kamerası)

-Uç noktada bir saldırganın kadını darp etmesi, kadının tekmeyle karşılık vermesi

-Ön tarafta diğer saldırganın, önünü kestiği diğer kadına yumruk atması

-Saldırganın kadını başından tutup cama fırlatması

-Kadının koşarak kaçması

-Saldırganın kırılan cam parçasını eline alıp kadını kovalaması

-İlk saldırganın elinden kurtulan kadının da peşlerinden koşması

-Saldırganın, kovaladığı kadını saçından yakalaması

-Saldırganın yakaladığı kız arkadaşını korumak için gelen kadının yüzüne elindeki camla vurması

-Kadının saldırgana direnmesi, saldırganın yere düşmesi

-Kız arkadaşını korumak isteyen kadının saldırgana tokat atması

-Saldırganın elinden kaçan kadının peşinden koşması

-Kız arkadaşını korumak isteyen kadının saldırgana engel olmaya çalışması

-Kız arkadaşını korumak isteyen kadının yere düşmesi

-Saldırganın yerdeki kadını tekmelemesi

-Araya giren bir vatandaşın kadını saldırganın elinden kurtarması

-Farklı açı kameradan saldırganın kadını tekmelemesi

-(Aktüel kamera)

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-Polislerin iki saldırganı gözaltına almaya çalışması

-Saldırganın kadını fırlattı işyerinin kırık camı

-Detay görüntüler

(Cep telefonu )

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-Saldırganların polislere direnmesi

-Polislerin saldırganları bırakması

-İki saldırganın ara sokağa girip uzaklaşması

-Genel ve detaylar



