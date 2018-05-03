(ÖZEL) BEŞİKTAŞ'TA  GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA

*Aracının kontrolünü kaybeden sürücü, kaldırımı aşıp 5 metrelik istinat duvarından aşağıya uçtu.

*İki aracı üzerine düşen otomobilden şans eseri yara almadan çıkan sürücü, kazayı anlattı.

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL,()

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil, kaldırımı aşıp beş metrelik istinat duvarından 2 otomobilin üstüne düştü.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gayrettepe'de meydana geldi. Aracına binip kontağı çalıştıran sürücü, bir anda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımı aşıp binanın 5 metrelik istinat duvarından aşağıya uçan otomobil, park halindeki 2 aracın üstüne düştü. Kazayı görüp yardıma koşan çevredeki vatandaşlar, otomobil sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı. Şans eseri yara almadan kurtulan ve gelen sağlık ekibi tarafından kontrolü yapılan sürücü, "Arabayı çalıştırıp boşa almamla bir anda kısa mesafeden aşağı uçtum. Fren de tutmadı. Camdan çıktım, benim için önemli olan kimseye vurmadım" dedi.

"ÇOCUK GENELDE ORALARDA OYNARDI, MUCİZE OLDU"

Apartman sakini bir kadın "Arabayı uçarken gördüm. Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum aklıma ilk gelen komşumuzun çocuğu genelde oralarda oynardı. Dışarıda oynuyorsa, ya da orada birileri aracın altında kaldı diye korktum. Adamı hemen çıkardık, bir mucize oldu. Adamın burnu bile kanamadı, ben ya da başkası da orada olabilirdi" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-İki otomobilin üstüne düşen otomobil

-Otomobilin uçtuğu yer

-Polis ekipleri

-Mahalle sakinleri ile röportaj

-Genelde oralarda oynadığı söylenen çocuk

-Otomobil sürücüsü ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler



