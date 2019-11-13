(ÖZEL) BAYRAMPAŞA'DA METRO İSTASYONUNDA TACİZ GERGİNLİĞİ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () BAYRAMPAŞA'da metro istasyonunda yabancı uyruklu bir kişi, 18 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddiasıyla linç edilmek istendi. Güvenlik kulübesine saklanan şüpheli, zırhlı polis aracıyla olay yerinden götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa, Ali Fuat Başgil metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre metrodan inen 18 yaşındaki bir kız 'imdat' diye bağırmaya başladı. Genç kızın çığlıkları üzerine vatandaşlar kızın yardımına koştu. Genç kız, 35 yaşlarında olan bir kişinin kendisini taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine yabancı uyruklu şüpheli, kızın ailesi ve toplanan kalabalık tarafından linç edilmek istendi. Metro girişinde bulunan güvenlik görevlileri, şüpheliyi ve yanındaki bir kişiyi öfkeli kalabalıktan korumak için kulübeye kapattı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taciz iddiasını duyan onlarca kişi metro çıkışına toplandı. Şüpheli polis koruması eşliğinde, olay yerine getirilen zırhlı araca bindirilerek uzaklaştırıldı. Şüphelinin polis merkezine götürülmesinin ardından da özel harekat polisleri bölgede güvenlik amaçlı bir süre nöbet tuttu.

Genç kızın erkek kardeşi Batuhan Yılmaz, "Ablam Topkapı tramvay hattına kız arkadaşıyla birlikte biniyor. İki yabancı uyruklu kişi, Ali Fuat Başgil metro istasyonuna kadar taciz ediyorlar. Gülüyorlar bakıyorlar. Sürekli göz tacizi var. Ablam daha sonra metro istasyonunda bağırıp yardım istiyor. Ondan sonra biz de koşuyoruz. Güvenlikçiler adamları yukarı çıkartıyorlar." diye konuştu.

YAŞANAN HAREKETLİLİK KAMERADA

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde toplanan kalabalık ve polis ekipleri görülüyor. Şüpheliler olay yerine gelen zırhlı polis aracıyla uzaklaştırılıyor.

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Cadde üzerinde toplanan kalabalık

-Polis ekipleri

-Şüphelinin zırhlı araca bindirilmesi

(AKTÜEL)

- Olayın yaşandığı metro istasyonu

- Cadde üzerindeki özel harekat polisleri

- Genç kızın erkek kardeşiyle röp.

- Genel ve detay görüntüler

