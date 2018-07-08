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(ÖZEL) BAŞI PENCEREYE SIKIŞAN GÜVERCİNİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

  Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL Fatih'te bir kilisenin penceresine başı sıkışan güvercini itfaiye kurtardı. Yaralı güvercin tedavi altına alındı Olay Fatih, Topkapı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Harun...

(ÖZEL) BAŞI PENCEREYE SIKIŞAN GÜVERCİNİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL
Fatih'te bir kilisenin penceresine başı sıkışan güvercini itfaiye kurtardı. Yaralı güvercin tedavi altına alındı
Olay Fatih, Topkapı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Harun Bayram, ailesi ile birlikte Sulukule Caddesi'nde aracıyla ilerlerken, Surp Nigoğayos Ermeni Kilisesi'nin penceresinde çırpınan kuşu gördü. Aracından inen Bayram, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine Fatih grubuna bağlı itfaiye ekipleri kuşu kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada seyir halindeki araçlar da kısa süreliğine durduruldu. İtfaiye eri merdiven yardımıyla pencereye çıkarak sıkışan kuşu bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye erinin elinde aşağı indirilen kuşun başından yaralandığı görüldü. İtfaiye ekipleri tedavisi yapılmak üzere kuşu muhafaza altına alarak götürdü. Kısa süreliğine kapanan yol da tekrar araç geçişine açıldı. 

Görüntü Dökümü:
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- Camda çırpınan kuşun görüntüsü
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Bekleyen araçlardan görüntü
- Harun Bayram ile röportaj
- Kuşun kurtarılması
- Genel ve detaylar
 

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