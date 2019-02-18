Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...
Aykut Kocaman: Protesto edilecek ne yapmış olabilirim?
Aykut Kocaman'dan Protesto açıklaması

(ÖZEL) BAKIRKÖY'DE MOTOSİKLETLİNİN TEK TEKER ÜZERİNDEKİ TEHLİKELİ ŞOVU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Bakırköy Florya'da motosikleti tek teker üzerinde süren ve trafikteki otomobillerin arasında tehlikeli hareketler yapan sürücü hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar kameraya...

(ÖZEL) BAKIRKÖY'DE MOTOSİKLETLİNİN TEK TEKER ÜZERİNDEKİ TEHLİKELİ ŞOVU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()
Bakırköy Florya'da motosikleti tek teker üzerinde süren ve trafikteki otomobillerin arasında tehlikeli hareketler yapan sürücü hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı. 
Yeşilköy Caddesi, Florya Sahil istikametinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü motosikleti tek teker üzerinde sürdü. Motosikletli orta refüje doğru giderken kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra zikzak yaparak ilerleyen motosikletli biraz ileride polis kontrol noktasına geldi. Polis kontrolüne takılmadan geçen motosikletli arkasından polis gelip gelmediğine baktı. Biraz ileride otomobillerin arasına giren motosikletli makas atarak ve motosikleti sağa sola yatırarak ilerledi. Hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan motosikletli başka bir motosikletlinin kaskında takılı olan kameraya yansıdı. Son olarak yol ayrımından sağa giren motosiklet sürücüsü yine tek teker üzerinde yoluna devam etti. 

Görüntü dökümü:
----------------------
-Kırmızı ışıkta bekleyen motosikletli
-Yeşil yanmasıyla hareket etmesi ve motosikleti tek teker üzerinde sürmesi
-Motosiklet orta refüje doğru giderken son anda kurtulması
-Motosikletlinin zikzak yapması
-Polis kontrol noktasını geçmesi
-Otomobillerin arasında makas yapması  
-Motosikleti sağa sola yatırarak tehlike oluşturması
-Yol ayrımından sağa girmesi ve motosikleti tekrar tek teker üzerinde sürmesi
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328