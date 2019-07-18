Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

(ÖZEL) BAKIMDAKİ GEMİDE ÇIKAN YANGIN ÇALIŞANLAR TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-Tuzla’da tersanede bakımda olan gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdü.Aydıntepe Mahallesi, Güzin Sokaktaki bulunan tersanede bakımı yapılan gemide saat 14.00 sıralarında yangın...

(ÖZEL) BAKIMDAKİ GEMİDE ÇIKAN YANGIN ÇALIŞANLAR TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-Tuzla’da tersanede bakımda olan gemide çıkan yangını çalışanlar söndürdü.Aydıntepe Mahallesi, Güzin Sokaktaki bulunan tersanede bakımı yapılan gemide saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Geminin güverte bölümündeki yağların tutuşması nedeniyle çıktığı belirtilen yangın nedeniyle durum itfaiyeye ihbar edildi. Gemideki yangın çalışanlar tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tersaneye gelen itfaiye ekipleri gemide soğutma çalışmaları yaptı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden ayrılan itfaiye ekipleri

-Yangının çıktığı gemi (üzerinde ‘Lub’ ile başlayan yazı olan gemi)

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Tersaneden görüntüler

-Genel ve detay

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.