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- (ÖZEL) - BAĞCILAR'DA PAZARCILARA BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE

* Yeni pazar yerine gitmek istemeyen pazarcılar eylem yapınca polis, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul Bağcılar'da belediye tarafından gösterilen yeni pazar alanına taşınmak istemeyen ve...

- (ÖZEL) - BAĞCILAR'DA PAZARCILARA BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE

* Yeni pazar yerine gitmek istemeyen pazarcılar eylem yapınca polis, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul
Bağcılar'da belediye tarafından gösterilen yeni pazar alanına taşınmak istemeyen ve eylem yapan pazarcılara polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. 
Bağcılar Belediyesi, Güneşli Evren Mahallesi'nde bir cadde üzerinde kurulan semt pazarını trafiği engellediği gerekçesiyle başka bir alana taşımak için karar aldı. Yıllardır aynı cadde üzerinde tezgah açtıklarını söyleyen pazarcılar ise duruma tepki gösterdi. Yeni alanın uygun olmadığı ve taşınmak istemediklerini söyleyen pazarcılar bugün caddeye tekrar tezgahlarını kurmak istedi. 

POLİS MÜDAHALE ETTİ
Polis, sabah erken saatlerde alana gelen pazarcılara izin vermedi. Pazarcılar cadde üzerinde toplanarak eylem yapmak istedi. Alkışlar ve sloganlarla caddeye yürüyen pazarcıların önü TOMA ve zırhlı polis aracıyla kesildi. Polis, gruptan birini gözaltına almak isteyince, diğer kişiler engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri biber gazı ve tazyikli suyla kalabalığa müdahale etti. Müdahale sonrası pazarcılar alandan uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:
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-Esnafın toplanması
-Pazarcılar ile röp.
-Pazarcıların yürüyüşü
-Polisin uyarıları
-Pazarcının gözaltına alınması
-Gazlı ve tazyikli suyla müdahale 
-Kaçan pazarcılar
-Genel ve detaylar
 

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