(ÖZEL) AVM'DEKİ TELEFON HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Eyüp'te bir alışveriş merkezindeki gözlük mağazasına müşteri gibi giren bir kişi kasanın bulunduğu bankonun üzerindeki telefonu alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Eyüp, Topçular Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki gözlük mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezindeki gözlük mağazasının çalışanı telefonunu kasanın bulunduğu bankoya bıraktı. Bu sırada mağazadaki müşterilerle ilgilenen işyeri çalışanı bankonun üzerinde cep telefonunun olmadığını görünce durumu iş arkadaşlarına haber verdi. Mağaza çalışanı, işyerinin güvenlik kameralarını incelediğinde telefonunun şapkalı bir kişi tarafından çalındığını gördü. Mağaza çalışanları durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCE MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ, SONRA TELEFONU ALARAK MĞAZADAN HIZLA ÇIKTI

Güvenlik kamera görüntülerinde, alışveriş merkezinin kapanmasına yakın bir sırada mağazaya müşteri gibi giren şapkalı bir kişi önce reyonları geziyor. Daha sonra ise mağaza çalışanının başka bir müşteriyle ilgilendiğini gören şüpheli telefonla konuşur gibi yaparak kasanın bulunduğu bankonun üzerindeki cep telefonunu alarak hızla mağazadan ayrılıyor. Bu anlar ise mağazanın güvenlik kamera görüntülerine an ve an yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ)

-Şapkalı hırsızlık şüphelisi

-Çalışanın diğer müşterilerle ilgilenmesi

-Mağazada gezen şapkalı şüpheli

-Bankonun üzerinden telefonu alma anı

-Mağazadan çıkan şüpheli

-Genel ve detaylar