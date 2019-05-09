(ÖZEL) AVCILAR'DA TAKSİNİN İKİ OTOMOBİLE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

İstanbul,

Avcılar'da bir taksi önündeki araca ardından da park halindeki otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Parseller Mahallesi'nde meydana geldi. Hızla ilerleyen taksi, önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolda ilerleyen taksinin bir anda yavaşlayan önündeki otomobile çarpıp, savrulduğu ve park halindeki otomobile çarparak durduğu görülüyor. Kazanın ardından çok sayıda kişinin olay yerine toplanması kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Taksinin yolda ilerlemesi

-Önünde bir anda yavaşlayan araca çarpması

-Savrularak park halindeki otomobile çarpması

-Vatandaşların kaza yerine toplanması

(AKTÜEL)

-Kaza yapan araçlar

-Taksi ve otomobilin duvara asılı kalması

-Aracın başında sürücüler

-Otomobilin çekiciyle yerinden alınması

-Taksinin itilerek yerinden çıkarılması

-Detaylar