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(ÖZEL) AVCILAR'DA MARKETÇİYİ OYALAYAN ŞÜPHELİLER KASADAKİ PARALARI BÖYLE ÇALDI

  Haber-Kamera: Ali ABLAY-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, () Avcılar'da Suriye uyruklu iki kişiden biri marketçiyi gazete alma bahanesiyle dışarı çıkarırken, diğeri kasadan para ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın...

GÜNDEM 04.11.2019, 11:31

 

Haber-Kamera: Ali ABLAY-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, ()

Avcılar'da Suriye uyruklu iki kişiden biri marketçiyi gazete alma bahanesiyle dışarı çıkarırken, diğeri kasadan para ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın bir gün sonra farkına varan marketçi, güvenlik kamerası kayıtlarını seyrettiğinde kendini oyalayan şüphelinin cep telefonuyla konuşarak içerideki arkadaşını yönlendirdiğinin farkına vardı. 

Olay geçen Perşembe günü saat 14.50 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Denizköşkler Caddesi'ndeki markette meydana geldi. Markete gelen Suriye uyruklu iki kişiden biri market sahibini oyalarken diğeri marketin içinde kaldı. Şüpheli gazete alma bahanesiyle marketçiyi dışarı çıkarırken, telefonla aradığı içerideki arkadaşına direktif verdi. Marketçi telefonda Arapça konuşan kişiyi anlamazken, diğer şüpheli kasadan 5 bin 100 TL parayı ve cep telefonunu çalarak uzaklaştı. Marketçi Selman Kartal, cuma günü kızının cep telefonunu vermek için kasaya baktığında telefonu bulamadı. Telefonu ararlarken, toptancıya para vermek için kasayı da açtığında parayı da bulamayınca, güvenlik kamera kayıtlarına baktı. Hırsızlık olayının farkına varan Selman Kartal olayı polis ekiplerine haber verdi. Polis kayıplara karışan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. 


 

"ANNESİYLE KONUŞUYOR GİBİ YAPARAK DİĞER ARKADAŞINI İÇERİYE YÖNLENDİRMİŞ"

Selman Kartal hırsızlık olayıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Suriyeli iki kişi içeriye girdi. Bir tanesi et suyu alıp 1 TL ödedi, diğeri 5 dondurma, 3 gazete aldı ve tekrar gazete alacağını söyleyerek beni dışarıya çağırdı. Ben gazete fiyatı söylerken annesiyle konuşuyor gibi yaparak diğer arkadaşını içeriye yönlendirmiş. Ben diğerinin dükkana girişini görmedim, aynı yılan gibi süzülerek kasadan parayı almış. Biri beni gazete ve dondurmayla oyalarken diğeri kasadan 5 bin 100 TL net parayı ve cep telefonunu çalmışlar. Olay perşembe günü oldu biz cuma günü fark ettik. Toptancıya para vermek için kasayı açtığımda paranın olmadığını fark ettim, güvenlik kamerasına baktığımızda bu olay ortaya çıktı."


 

GÜVENLİK KAMERASI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise iki hırsız markete önce ayrı ayrı geliyorlar. Ardından üzerinde kırmızı polar bulunan hırsız market sahibi Selman Kartal'ı dışarıya çağırıyor. Beyaz kıyafetli hırsız ise içeride başka müşteride olduğundan başarılı olamıyor. Selman Kartal'ı oyalayan hırsız tekrar dışarıya çağırıyor. Bu sırada dükkandan çıkmış olan hırsız tekrar geri gelerek kasadan 5 bin 100 TL parayı ve cep telefonunu alıyor. Şüpheli sonra hızla marketten çıkıyor, arkasından da Kartal'ı oyalayan arkadaşı marketten ayrılıyor."

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