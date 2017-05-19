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(ÖZEL)ATA İÇİN GUİNNES REKORLU 150 METREKARELİK DEV BAYRAK ERCİYES'İN ZİRVESİNDE AÇILDI

 İZMİRLİ 2  dağcı, 31 kilo ağırlığındaki, 150 metrekarelik dev Türk bayrağını Erciyes Dağı'nın 3 bin 916 metrelik zirvesinde açıp, Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. İzmirli  dağcılar, bu etkinlikle rekor...

(ÖZEL)ATA İÇİN GUİNNES REKORLU 150 METREKARELİK DEV BAYRAK ERCİYES'İN ZİRVESİNDE AÇILDI

 İZMİRLİ 2  dağcı, 31 kilo ağırlığındaki, 150 metrekarelik dev Türk bayrağını Erciyes Dağı'nın 3 bin 916 metrelik zirvesinde açıp, Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. İzmirli  dağcılar, bu etkinlikle rekor kırmakla  kalmayıp, ‘’Guinness Rekorlar Kitabına’’ girme hakkını elde etti
İzmir’de oturan amatör dağcı arkadaşlar, uçak teknisyeni 37 yaşındaki Olcay Tepe ile bir özel fabrikada vardiya şefliği yapan aynı yaştaki Musa Ablak, Orta Anadolu'nun en yüksek tepesi Erciyes’e 4. üncü tırmanışlarında dev Türk bayrağını çıkarıp, zirvede sallandırdı. Olcay Tepe, rüzgar, tipi ve yağış nedeniyle  güçlüklerle geçen  tırmanışı ’ya şöyle anlattı:
"3 yıldan beri dağın 3 bin 916 metrelik zirvesinde bayrağımızı açmak istedik. Geçen yılda aynı doğal zorlukları yaşadık. Birde buna tabii ki anımızdaki malzemeler ile  tırmandıkça ağırlığını daha fazla hissettiğimiz 31 kilo ağırlığındaki bayrağımızın taşınması eklendi.  Etkinliğimizde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti, ışık tuttuğu geleceğimizi ve hediye ettiği gençlik ateşini, şehitlerimizin ölmeyeceğini, vatanın bölünmeyeceğini bir kez daha göstermek istedik. 19 Mayıs sabahı Mustafa Kemal Samsun'a çıkarak Anadolu'ya bir güneş gibi doğmuştu. Biz de bu tırmanışı Anadolu’nun en yüksek dağı olan Erciyes Dağı’nda  pazartesi günü başlayan ve  sabaha karşı gerçekleşen etkinlikle başardık.  Tırmanış sırasında 150 metrekarelik Türk bayrağımızı Kayseri Erciyes Dağı zirvesinde açma yolunda fırtınadan çadırımız yırtıldı. Çobanini, Şeytanderesi ve Hörgüçkaya’da  için tırmanışa geçtiğimiz andan itibaren üzerimizde ne yağmur, ne rüzgar, nere şiddetli yağmur  kar ve eksik olmadı."
Olcay Tepe, dünyada bir dağda, bu yükseklikte açılmış en büyük bayrağın kendilerinin olduğunu söyleyerek, "Bu dev bayrağı bize veren Buca Belediyesine ,etkinliğimize katkıda bulunan Sun Eksprese , bize destek olan ve güvenen, özellikle bizi Kayseri’de ağırlayan dostlarımıza şükran borçluyuz. Bu tırmanışımızı resmileştirmek için Guinness Rekorlar Kitabına ‘’ 3 bin 916 metrelik bir dağın zirvesinde açılan en büyük bayrak’’ rekoru kırdığımızı gönderip, tescilini sağlayacağız ‘’dedi

Görüntü Dökümü
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- Dağcıların Erciyes’e tırmanışı
- Kamp çadırının kurulması genel görüntü
-  Dev bayrağın Erciyes’in zirvesine açılması
- Dağcılarla röportaj
- Detay
 Haber:Oktay ENSARİ- Kamera: KAYSERİ,
 1 Dosya 5 dakika 12 saniye- 166 MB

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