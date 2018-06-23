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ÖZEL - Askerler ve AFAD ekipleri 8 yaşındaki Eylül'ü arıyor

Mustafa TURAPOĞLU - Muhammet BAYRAM, Metin ÖZDEMİR / POLATLI, (ANKARA) ()-ANKARA’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde, Yağlıkara Ailesi'nin en küçük çocukları 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, dün oyun oynamak için çıktığı mahallede...

ÖZEL - Askerler ve AFAD ekipleri 8 yaşındaki Eylül'ü arıyor

Mustafa TURAPOĞLU - Muhammet BAYRAM, Metin ÖZDEMİR / POLATLI, (ANKARA) ()-ANKARA’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde, Yağlıkara Ailesi'nin en küçük çocukları 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, dün oyun oynamak için çıktığı mahallede kayboldu. Küçük Eylül'ü, arama çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da yaşayan İbrahim-Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri olan Eylül, öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Fakat ailenin araması sonuç vermeyince, durum bu kez yetkililere bildirildi. İhbar üzerine köyle çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Dün devam eden çalışmalar bu sabah yeniden başlatıldı. Jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri, köyü karış karış arayarak Eylül'ü bulmaya çalıştı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen henüz küçük kızın izine rastlanılamadı.

Çalışmaları takip eden baba İbrahim Yağlıkara, kızının dün öğle saatinden itibaren kaybolduğunu söyleyerek, "Bisikletini otun içerisine koymuşlar kendisi yok. Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum. Kimseyle bir husumetim yok" dedi. Küçük Eylül'ü arama çalışmaları devam ediyor.

Bu arada Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ile diğer yetkililer kayıp Eylül’ün bulunması için arama çalışmalarını yakından takip ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Eylül’ün babası ile röp 
Jandarmadan detay 
Arama çalışmaları 
Detaylar

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