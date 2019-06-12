Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

(ÖZEL) - ARAÇLARA ZULALANMIŞ SİLAH VE UYUŞTURUCU BÖYLE BULUNDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL Tuzla'da asayiş denetimi yapan polisler arama yaptıkları iki otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş silah ve uyuşturucu buldu. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, D-100...

(ÖZEL) - ARAÇLARA ZULALANMIŞ SİLAH VE UYUŞTURUCU BÖYLE BULUNDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL
Tuzla'da asayiş denetimi yapan polisler arama yaptıkları iki otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş silah ve uyuşturucu buldu.
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, D-100 Karayolu Tuzla mevkiinde şüpheli gördükleri araçları durdurarak, arama yaptı. Araç içinde bulunan kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Ayrıca hatlı minibüsler de durdurularak yolcuların kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Polis, yapılan aramalarda lüks bir otomobilin açılır tavanında gizlenmiş ruhsatsız silah ile aracın kapı çıtalarının içine gizlenmiş mermi buldu. Ekipler arama yaptıkları bir başka araçta ise vites kutusunun içinde gizlenmiş poşette uyuşturucu buldu. Polis, araç sahiplerini gözaltına alırken şüphelilerin daha önce de ruhsatsız silah taşımak ve uyuşturucu bulundurmaktan sabıkaları olduğu öğrenildi. İstanbul emniyeti, denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceği bilgisini verdi.

Görüntü Dökümü:
----------------------
(CEP TELEFONU)
-Araçta çıta içinde mermi bulunması 
-Açılır tavanda silah bulunması
-Araç vites kutusunda uyuşturucu madde bulunması
(AKTÜEL)
-Araçların durdurulması
-Araçların tek tek aranması
-Araç içindekilerin aranması
-Hatlı minibüs içindeki yolcuların kimlik sorgulamalarının yapılması
-Genel ve detay

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328