ÖZEL - Afrin ilçe merkezinde hayat normale döndü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'in PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından, ilçedeki yaşam normale dönüyor. Afrin’de rahatsızlanarak Türkiye’de tedavi ettirilen bir esnaf, “Çok kötüydüm Türkiye beni kabul etti Antakya Hastanesine götürdüler ameliyat ettirdiler. 3 ay boyunca eşimle birlikte orada kaldım ve benden 1 lira dahi istemediler. Türkiye devletine ve Türk askerine minnettarım ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.Afrin'de esnaflar kepenklerini açtıktan sonra halkın da günlük yaşantısını sürdürmeye başlamasıyla hayat normale döndü.Afrin ilçe merkezinde bir esnaf, bir süre önce kendisinin kısmi felç geçirmesi sonucu Türkiye’ye götürülerek tedavi ettirildiğini belirterek, “Sağlık durumum çok kötüydü ve Türkiye beni kabul etti. Antakya Hastanesine götürdüler ameliyat ettirdiler. 3 ay boyunca eşimle birlikte orada kaldım ve benden 1 lira dahi istemediler. Bana ve eşime çok iyi baktılar. Türkiye devletine ve Türk askerine minnettarım ve teşekkürlerimi sunuyorum. Felç geçirdim ama Türkiye devleti sayesinde şuanda çok iyiyim. Hastane gidiş dönüş masraflarımı da hep Türkiye devleti sağladı. Allah razı olsun hepsinden” diye konuştu.Afrin ilçe halkı ve esnafları da kendi vatan topraklarında yeniden huzur içerisinde yaşamaya başlamalarını sağlayan Türk devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

_Türkiye’de tedavi ettirilen esnaf ile röportaj

_Afrin ilçe merkezinde ilçe halkı ve esnaflarından detay görüntü