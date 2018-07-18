(ÖZEL) - ADNAN OKTAR'A OPERASYON: 3 KİŞİ EMNİYETTEN SERBEST BIRAKILDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyon kapsamında 3 kişi savcılığın talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 11 Temmuz'da 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 187 şüpheliden 92'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Emniyetteki işlemleri devam eden 95 şüpheliden ise 3'ü savcılığın talimatıyla ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi. Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında 92 şüphelinin emniyetteki ifade verme işlemleri devam ediyor.

