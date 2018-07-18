Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

(ÖZEL) - ADNAN OKTAR'A OPERASYON: 3 KİŞİ EMNİYETTEN SERBEST BIRAKILDI

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyon kapsamında 3 kişi savcılığın talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adnan Oktar ve grubuna yönelik 11 Temmuz'da 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına...

(ÖZEL) - ADNAN OKTAR'A OPERASYON: 3 KİŞİ EMNİYETTEN SERBEST BIRAKILDI

 

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul
Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyon kapsamında 3 kişi savcılığın talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 11 Temmuz'da 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 187 şüpheliden 92'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Emniyetteki işlemleri devam eden 95 şüpheliden ise 3'ü savcılığın talimatıyla ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi. Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında 92 şüphelinin emniyetteki ifade verme işlemleri devam ediyor.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325