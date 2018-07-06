Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

(ÖZEL) - ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

- ÖN VE ARKA BÖLÜMDE SİLAHLI ASKERLER NÖBET TUTTU * ABD donanmasına ait güdümlü füze derstroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. * Geminin geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti.  * Savaş gemisinde füze...

(ÖZEL) - ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

- ÖN VE ARKA BÖLÜMDE SİLAHLI ASKERLER NÖBET TUTTU

* ABD donanmasına ait güdümlü füze derstroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
* Geminin geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti. 
* Savaş gemisinde füze rampaların olduğu ve askerlerin silahlarla nöbet tuttuğu görüldü.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL ()
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 78 Borda numaralı 'USS Porter' isimli güdümlü füze derstroyeri saat 16.30'da Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi. ABD donanmasına ait muhrip savaş gemisine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Gemi saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet köprüsü altından geçti. ABD savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda askerinin güvertede olduğu gözlendi. Geminin ön ve arka kısmında ağır makineli silahlar ile askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Savaş gemisinin orta kısmında füze rampalarının olduğu gözlenirken güvertedeki bazı askerlerin de dürbün ile kıyıyı izlediği görüldü. ABD savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-ABD savaş gemisinden genel görüntü
-ABD savaş gemisinden detay görüntü
-Geminin FSM Köprüsünün altından geçişi
-ABD askerlerinden detay görüntü
-Askerlerin ağır silahlar ile nöbet tutuması
-Gemideki füze rampalarından detay görüntü
-Askerlerin güvertede kıyıyı gözlemesi

FEED

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325