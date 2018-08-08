Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL
TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişinin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kameraya yansıdı.
TEM otoyolu Ataşehir mevkii Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişi tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Yolculuk esnasında yüklerin üzerine bulunanlar cep telefonlarıyla ilgileniyor. TEM otoyolunda yaşanan tehlikeli yolculuk kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntü Dökümü
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-TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin ilerlemesi
-Hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan beş kişi
-Yüklerin üzerinde cep telefonu konuşması
-Yolculuk esnasında cep telefonu kamerasıyla kayıt yapması
-Yolcuların el sallaması
-Genel ve detaylar
(ÖZEL) 5 KİŞİNİN HURDA YÜKLÜ KAMYONETİN ÜZERİNDEKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişinin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kameraya yansıdı. TEM otoyolu Ataşehir mevkii Ankara istikametine ilerleyen hurda...
08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:33
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