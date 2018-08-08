(ÖZEL) 5 KİŞİNİN HURDA YÜKLÜ KAMYONETİN ÜZERİNDEKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA





Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişinin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kameraya yansıdı.

TEM otoyolu Ataşehir mevkii Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişi tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Yolculuk esnasında yüklerin üzerine bulunanlar cep telefonlarıyla ilgileniyor. TEM otoyolunda yaşanan tehlikeli yolculuk kamerası tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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-TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin ilerlemesi

-Hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan beş kişi

-Yüklerin üzerinde cep telefonu konuşması

-Yolculuk esnasında cep telefonu kamerasıyla kayıt yapması

-Yolcuların el sallaması

-Genel ve detaylar

