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(ÖZEL) 5 KİŞİNİN HURDA YÜKLÜ KAMYONETİN ÜZERİNDEKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

  Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişinin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kameraya yansıdı. TEM otoyolu Ataşehir mevkii  Ankara istikametine ilerleyen hurda...

(ÖZEL) 5 KİŞİNİN HURDA YÜKLÜ KAMYONETİN ÜZERİNDEKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA


 
Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL
TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişinin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kameraya yansıdı.
TEM otoyolu Ataşehir mevkii  Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişi tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Yolculuk esnasında yüklerin üzerine bulunanlar cep telefonlarıyla ilgileniyor. TEM otoyolunda yaşanan tehlikeli yolculuk kamerası tarafından görüntülendi.  
 
Görüntü Dökümü
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-TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin ilerlemesi
-Hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan beş kişi
-Yüklerin üzerinde cep telefonu konuşması
-Yolculuk esnasında cep telefonu kamerasıyla kayıt yapması
-Yolcuların el sallaması
-Genel ve detaylar
 

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