(ÖZEL)- 20 SANİYEDE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Haber: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Kadıköy'de kask takan iki kişi, park halindeki motosikleti 20 saniye içinde çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Kozyatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasklı iki kişi Forsa Sokak'ta bulunan bir apartmanın otoparkında olan motosikleti gözlerine kestirdi. Motosikleti 20 saniye içerisinde çalan hırsızlar olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Kasklı hırsızların apartmanın otoparkına girişi

-Motosikleti çalıştırıp ellerinde ilerletmeleri

-Olay yerinden uzaklaşmaları

-Genel ve Detaylar

