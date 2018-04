ÖZDEN ÖRNEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Taner YENER-Harun UYANIK/İSTANBUL,()

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Özden Örnek için ilk tören Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda düzenlendi. Buradaki törenin ardından Örnek'in cenazesi Levent Afet Yolal Camisine getirildi. Namaz öncesi Örnek'in eşi Sevil ve oğlu Tolga Örnek'in de arasında bulunduğu aile fertleri, avluda taziyeleri kabul etti. Törene; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Sahil Güvenlik Komutan vekili Tuğamiral Bülent Tuncay, Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri eski Komutanları Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ve İlhan Kılıç, Donanma eski Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Güney deniz Saha eski Komutanı Koramiral Can Erenoğlu, Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, 1. Ordu eski komutanları Orgeneral Ergin Saygun ve Orgeneral Çevik Bir, Eski MGK Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, CHP İstanbul Milletvekili Emekli Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunan çok sayıda muvazzaf ve emekli askerler, iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törene, Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarında yargılanan çok sayıda asker ve yakınları da geldi.

“DENİZCİLER ONURLU OLUR"

Ünlü sunucu Erkan Yolaç, çok sevdiği bir dostu ve denizciyi kaybettiğini söyleyerek, “Denizciler asil olur. Denizciler kudretli olur. Denizciler onurlu olur. Benim de onurlu bir dostumu kaybettiğim için üzgünüm." dedi.

“ÇOK SAYILAN BİR KOMUTANDI"

Emekli Orgeneral Çevik Bir ise, çok kıymetli bir arkadaşını kaybettiğini ifade ederek, "Kendisi her konuda çok derin bilgisi olan çok iyi komutanlık yapan bir insandı. Her zaman onu takdir etmişizdir. Her zaman başarılı hareketlerde bulunmuştur. Herkes tarafından çok sevilen çok sayılan bir komutandı." diye konuştu.

“DAHA YAPABİLECEĞİ ÇOK ŞEY VARDI"

Kumpas davalarında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, Özden Örnek'in sadece orduda değil ülkedeki tüm özgür vatandaşlara ve cumhuriyet severlerine ait bir insan olduğunu söyledi. Tatar, “Gerek kendi askeri birliğindeki törende, gerekse burada görüyorum. Bu ülke için çok güzel şeyler yaptı. Daha yapabileceği çok şey vardı. Ancak bu alçak kumpasların bir sonucunu görüyoruz. Oğlu Tolga hepimiz adına konuştu (askeri törende) ona yapılanlarla beraber ülkemize yapılanlara bir cevap verdi. Utanması gerekenlerin, azıcık sıkılması gerekenlerin bugün yüzlerini yere eğmelerini bekliyoruz. Herkes Özden paşanın tabutu başında kendisini bir kez daha sorgulasın." dedi.

“İŞTE 'O PİSLİK' TÜRK BAYRAĞINA SARILI YATIYOR"

Balyoz Davası'nda 10 ay 25 gün tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden emekli Orgeneral Ergin Saygun da Örnek'in herkes tarafından sevilen ve sayılan bir kişi olduğunu belirterek, “Maalesef balyoz denen kumpas süreci çok can aldı. Bu aldığı canlardan biri de budur. Allah nasıl bilirse öyle yapsın. Bütün bu süreçte devlet büyüklerimiz dahil 'Türkiye kalın bağırsaklarını temizliyor' dediler. Bizleri, kalın bağırsaktaki pislik gözüyle gördüler. İşte 'o pislik' işte orada Türk bayrağına sarılı vaziyette yatıyor. Başka da söyleyecek bir şeyim yok." dedi.

Özden Örnek'in naaşı cenaze namazının ardından, askeri törenle 3 ay önce vefat eden oğlu Burak Örnek'in yanında Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.

15 GÜNDÜR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek, iç organlara bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 15 gündür Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Örnek'in durumunun ağırlaşması üzerine 4 gün önce yoğun bakım servisine alınmıştı. Örnek, dün sabah 07.00 sıralarında vefat etmişti.



ÖZDEN ÖRNEK KİMDİR?

Özden Örnek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 20'nci Deniz Kuvvetleri Komutanıydı. 1943 yılında İzmit'te doğan Örnek, 1960 yılında Deniz Lisesinden, 1962 yılında Deniz Harp Okulundan Asteğmen olarak mezun olup, 1964 yılında dört yıllık Deniz Harp Okulu eğitim ve öğretimini tamamlayarak Donanma'ya katıldı. 2001-2003 yılları arasında Donanma Komutanlığı görevini yürüten Örnek, 28 Ağustos 2003 tarihinden itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilmiş, 26 Ağustos 2005 tarihinde de emekliye ayrılmıştı. Örnek, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Brezilya Deniz Kuvvetleri Liyakat Nişanı ve Pakistan Nişanı İmtiyaz Madalyası sahibiydi. Sevil Örnek ile evli olan Örnek'in Tolga ve Burak isimli iki oğlu vardı. Burak Örnek 3 ay önce hayatını kaybetmişti.



BALYOZ DAVASI'NDAN TUTUKLANMIŞTI

Örnek, 22 Şubat 2010 tarihinde Balyoz soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Örnek, yeniden yapılan yargılama sonucunda beraat etmişti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Cenazenin gelişi

-Tolga örnek taziyeleri kabul etmesi

-Cenazeye gelenlerden detaylar

-Cenazenin Törenle Çıkartılması

-Röpler