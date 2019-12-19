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ÖZCAN DENİZ'İN EHLİYETSİZ YEĞENİNDEN LÜKS ARAÇLA HIZ DENEMESİ
Buse PEHLİVAN - İstanbul Şarkıcı Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D.D. sosyal medya hesabından lüks araçla hız denemesini paylaştı. Özcan Deniz' in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu 16 yaşındaki D.D.'nin soysal medya hesabından...
GÜNDEM 19.12.2019, 10:03
Buse PEHLİVAN - İstanbul
Şarkıcı Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D.D. sosyal medya hesabından lüks araçla hız denemesini paylaştı.
Özcan Deniz' in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu 16 yaşındaki D.D.'nin soysal medya hesabından ilk olarak lüks araçların bulunduğu garajı paylaştı. D.D. ardından o otomobillerden birine binerek yola çıktı. D.D. lüks otomobilde kadrajın 250'yi bulduğu anlarda sevinç çığlıkları attı.
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