Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

ÖZBEK UÇAĞINDAN İSTANBUL'A TEHLİKELİ İNİŞ

  * Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten havalandığı sırada arka lastiği patlayan ve sıçrayan parçalarla kanat altında hasar oluşan Özbekistan Havayolları uçağı 4,5 saatlik uçuştan sonra İstanbul'a indi. * Kalkışı sırasında...

ÖZBEK UÇAĞINDAN İSTANBUL'A TEHLİKELİ İNİŞ

 

* Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten havalandığı sırada arka lastiği patlayan ve sıçrayan parçalarla kanat altında hasar oluşan Özbekistan Havayolları uçağı 4,5 saatlik uçuştan sonra İstanbul'a indi.

* Kalkışı sırasında lastiğinin patladığını anlayan uçuş ekibi kuleye haber vererek olayı bildirdi. Ancak geri dönmeyen pilot İstanbul seferine devam etti. 

* Kanat altındaki hasarın yakıtın bulunduğu bölmeye geçmemesinin büyük bir şans olduğunu belirten yetkililer normal olarak uçağın geri dönerek Taşkent Havalimanına inmesi gerektiğini söylediler


Haber-Kamera: Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR / İSTANBUL
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten İstanbul'a saat 04.57'de hareket eden Boeing 767 tipi uçağının sağ arka lastiği henüz belirlenemeyen nedenle kalkış sırasında patladı. Lastikten kopan parçalar kanat altına fırladı. Lastiği patlamasına rağmen seferini sürdüren uçak, İstanbul hava sahasına geldi. Uçuşu kulesine bilgi veren Özbekistan HavaYolları uçağının pilotu lastiğinin patlak olduğunu belirterek iniş izni istedi. Alınan bilgi üzerine Özbekistan Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı itfaiyesinin refakatinde saat 09.31'de sorunsuz şekilde iniş yaptı.
209 nolu köprüye Park eden uçaktaki yolcuların çıkmasının  ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) yetkilileri uçakta teknik incelemelerde bulundu. İncelemede, uçağın arka tekerleğinden soyulma nedeniyle kopan parçanın sağ tarafta bulunan kanada çarparak, burada hasara neden olduğu tespit edildi. Yüzeyi soyulan tekerlek değiştirildi.Teknisyenlerin çalışması kameralara yansırken uçağın kanadında bulunan flap denilen kısımlarda açıldı ve kontrol edildi. Uçağın kanadında yer yer hasar oluştuğu gözlendi.  Bakıma alınacak uçak ile Taşkent'e gitmesi planlanan biletli yolcuların ise seferin durumu belirlenen kadar terminalde bekletileceği ve ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Kanat altındaki hasarın yakıtın bulunduğu bölmeye geçmemesinin büyük bir şans olduğunu belirten yetkililer normal olarak uçağın geri dönerek Taşkent Havalimanına inmesi gerektiğini söylediler

Görüntü Dökümü:
------------
-Uçağın apronda görüntüsü
-Uçağın altında teknisyenlerin çalışması
-Kanatta bulunan flapların kontrolü ve açılması, hasarlı bir bilgeden görüntü
-detaylar

 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314