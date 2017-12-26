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ÖZ KIZINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNAN BABAYA 19 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul 11 yaşındaki kızı Z.R.D.'ye 2015 ile 2017 yılları arasında iki yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklu yargılanan Ö.D., "Çocuğun basit cinsel istismarı" ve "Müstehcenlik" suçlarından...

ÖZ KIZINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNAN BABAYA 19 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul
11 yaşındaki kızı Z.R.D.'ye 2015 ile 2017 yılları arasında iki yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklu yargılanan Ö.D., "Çocuğun basit cinsel istismarı" ve "Müstehcenlik" suçlarından 19  yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu yargılanan sanık sanık ve mağdurun avukatları katıldı.  Son sözü sorulan sanık Ö.D., eşi tarafından kendisine komplo kurulduğunu iddia ederek beraatine karar verilmesini istedi.

İKİ SUÇTAN 19 YIL 3 AY CEZA ALDI
Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Ö.D.'yi, "Çocuğun basit cinsel istismar" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, suçun yakın akrabaya karşı bir çok kez işlenmesi nedeni ile Ö.D.'nin cezasını 18 yıl 9 aya çıkardı. Mahkeme ayrıca öz çocuğuna cinsel içerikli film izlettiği gerekçesi ile sanığa ayrıca 6 hapis cezası verdi.

EŞİNİ YARALAMAKTAN YARGILANDIĞI DAVA HALA SÜRÜYOR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ö.D. hakkında iki ayrı iddianame hazırlanmıştı. Biri 11 yaşındaki kızına karşı cinsel istismardan dolayı, diğeri de cinsel istismardan sonra kendisi ile görüşmeyen eşini silahla yaralamaktan dolayı.
Ö.D. hakkında, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Müstehcenlik" suçlarından 30 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.
Ö.D. hakkında hazırlanan ikinci iddianame ise, kızına yönelik cinsel istismar iddiasından sonra kendisi ile görüşmeyen eşini silahlı yaralamaya ilişkin. Yine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bu iddianamede, Ö.D.'nin, kızına yönelik cinsel istismardan sonra kendisi ile görüşmeyen eşine kızdığı, 2 Mayıs 2017 tarihinde Tuzla'da çalıştığı işyerine giderek önce tokat attığı, ardından da  silahla yaraladığı belirtiliyor. İddianamede, olaydan sonra tutuklanan Ö.D. hakkında, "Yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. 
 

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