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 - OYUNCU ORAL ÖZER'İN DE YARALANDIĞI BAR SALDIRISI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ - İSTANBUL Kadıköy'de oyuncu Oral Özer'in de yaralandığı bardaki olaylarla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kadıköy'de önceki gün bir barda çıkan kavga sonrası ateş...

 - OYUNCU ORAL ÖZER'İN DE YARALANDIĞI BAR SALDIRISI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ - İSTANBUL
Kadıköy'de oyuncu Oral Özer'in de yaralandığı bardaki olaylarla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kadıköy'de önceki gün bir barda çıkan kavga sonrası ateş açılmıştı. Olaylar sırasında barda bulunan oyuncu Oral Özer da darp edilmişti. Özer ve bir kişinin yaralandığı olaylara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavga sonrası bir kişinin bara ateş açtığı görülüyor. olaylar sırasında sokakta da büyük panik yaşanıyor. Kaçışanlar da güvenlik kamerasına yansıyor.
Özer, twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Dün gece müşterisi olduğum mekan kurşunlandı ve ben üzerinden bir dakika geçmeden ölesiye darp edildim. Suçsuz, sebepsiz..." ifadelerini kullanmıştı.

Görüntü Dökümü:
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-GÜVENLİK KAMERASI
-Kaçışanlar
-Ateş eden kişi
-Sokakta kaçışanlar
-Detaylar

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