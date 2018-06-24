OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI(1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi başladı.
Görüntü dökümü:
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(FATİH)
-Oy kullananlardan görüntü
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi başladı. Görüntü dökümü: ------------- (FATİH) -Oy kullananlardan görüntü -Genel ve detaylar
24 Haziran 2018 Pazar 08:12
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi başladı.
Görüntü dökümü:
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(FATİH)
-Oy kullananlardan görüntü
-Genel ve detaylar
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