Otoyol ve köprüler bedava açıklamasına İYİ tepki

Bu da bayram tarifesi. Demirel ile Özal'ın yaptıkları bedava, AKP döneminde yapılanlar paralı!

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bedava köprü” açıklamasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bayram tatiline ilişkin köprü ve otoyolların bedava olacağını açıkladı.

Erdoğan açıklamasında "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak bedava geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan’ın açıklamalarına tepki gösteren İYİ Partili Mehmet Aslan ise Erdoğan’ın “bedava” dediği köprü ve otoyolların, daha önce yaptırılan ve ücret garantisi olmayan köprü ve otoyollar olduğunu hatırlattı.

Bedava yapılan köprülerin eski Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel döneminde yaptırılanlar olduğuna dikkat çeken Aslan, “AKP işte budur” diyerek tepkisini dile getirdi.

Mehmet Aslan’ın Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle: