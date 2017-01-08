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OTOMOBİLLERİNİ TEM'DE TERKETMEK ZORUNDA KALMIŞLARDI

* Sürücüler bugün yine araçlarının başına geldi. Hayati KILIÇ, İstanbul İstanbul'da Cuma akşamı bastıran kar yağışı nedeniyle otomobillerini TEM'de bırakmak zorunda kalan sürücüler, bugün kar altındaki otomobillerini almak...

OTOMOBİLLERİNİ TEM'DE TERKETMEK ZORUNDA KALMIŞLARDI

* Sürücüler bugün yine araçlarının başına geldi.

Hayati KILIÇ, İstanbul



İstanbul'da Cuma akşamı bastıran kar yağışı nedeniyle otomobillerini TEM'de bırakmak zorunda kalan sürücüler, bugün kar altındaki otomobillerini almak için yine aynı noktaya geldi. Sürücüler kendi imkanlarıyla karları temizleyip araçlarını bulundukları yerden çıkardı.



Bazı araçların sahipleri bugün de ortaya çıkmadı. Onların otomobilleri çekilmeyi bekliyor.



Nimetullah Koy "Dün akşamki yağıştan dolayı maalesef çıkamadık. Burada kalmıştık. Şu an geldik aracımızı almaya. 24 saattir aracımız buradaydı" dedi. Diğer Bir sürücü Reha Altınelli "Ciddi kar yağışı nedeniyle 7 saatte eve gidebildim. Güneşli'den Bahçeşehir'e 7 saatte gittik. Hiçbir araç gitmiyordu. Bırakmak mecburiyetinde kaldık. Şu anda kar yok yollar da açık, aracımızı çıkartıyoruz" diye konuştu.



Serhat Damar "Aracımızı çıkardık. Belediye çok güzel çalıştı aslında. Bu zor günde bizim yanımızda oldu sağ olsun." şeklinde,



aracını Mahmutbey gişelerde bırakan sürücü Mete Kayapınar da "Saat 5 gibi iş yerinden çıktık. Kar birden bastırdı buzlanma falan, Bahçeşehir yolunda buzlanma kayma var diye aracı buraya bıraktık. Bugün de geldik alıyoruz 2 gün sonra durum bu" diye konuştu





Görüntü Dökümü



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- terkedilen otomobilller



- kendi imkanlarıyla karları temizleyip, araçlarını alanlar

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