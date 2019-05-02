OTOMOBİLLERİN ÖN KONSOLLARINI ÇALAN 1'İ KADIN 9 KİŞİLİK ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ()

İstanbul’da 20 ilçede lüks otomobillerin ön konsolları, dijital gösterge panellerini çalan, direksiyonların söken 9 kişilik çeteye eş zamanlı operasyon düzenledi. Takip ettikleri panelvanlardan matkap ve inşaat malzemeleri de çalan şebekeye yapılan operasyonda, 2 otomobil, otomobillerden çalınan parçalar ile inşaat malzemeleri ele geçirildi. Çalınanların piyasa değerinin yaklaşık 1.7 milyon lira olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul’daki birçok ilçede yaşanan otomobillerden hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı. Ekipler 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu çete liderliğini Fırat G. (25) ve Selman D'nin (30) yaptığı, 1'i kadın 9 kişilik hırsızlık çetesinin adreslerini belirledi. Çalışmalar kapsamında Esenyurt, Avcılar, Başakşehir’in de aralarında bulunduğu 6 ilçe ile Mardin’de geçtiğimiz Pazar günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin adreslerde yapılan aramalarda lüks otomobillerin konsollarında bulunan ‘hayalet ekran’ diye bilinen çok sayıda dijital gösterge, direksiyonlar, darbeli matkap gibi inşaat malzemeleri ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 25 bin lira ve 2 adet çalıntı otomobil de bulundu. Çalınan malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken malzemelerin piyasa değerinin ise yaklaşık 1.7 milyon lira olduğu belirlendi.

Öte yandan yakalanan 9 kişilik çetenin saat 05.00’te hırsızlığa başlayarak 3 saat içerisinde hırsızlığı tamamladıkları öğrenildi. Hırsızlık çetesinin çaldıkları malzemeler ise Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sergilendi. Yakalanan 9 şüpheli Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızların çaldıkları malzemelerin sergilenmesi

-Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkışı

-Genel ve detaylar

