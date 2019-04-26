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Otomobilin motoruna gizlenmiş 11 kilogram eroin yakalandı

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 11 kilogram 398 gram eroin ele geçirdi. Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük...

Otomobilin motoruna gizlenmiş 11 kilogram eroin yakalandı

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 11 kilogram 398 gram eroin ele geçirdi.
Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen otomobil, risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi. Tarama esnasında aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Bunun üzerine narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama yapıldı. Köpeklerin, aracın motor bloğuna tepki göstermesi üzerine motorun sökülmesine karar verildi. Aramada, motor bloğunu oluşturan bazı parçaların iç kısmına gizlenmiş 33 paket tespit edildi. Yapılan analizde eroin olduğu anlaşılan 2 milyon 280 bin lira değerindeki 11 kilogram 398 gram uyuşturucuya el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan Irak uyruklu otomobil sürücüsü, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.


Görüntü Dökümü:
-Aracın narkotik köpeği ile aranması
-Uyuşturucunun araçtan çıkarılması


Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()-

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