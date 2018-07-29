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OTOMOBİLİN GİZLİ BÖLMESİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU 

  Haber: İstanbul İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir otomobilin vites kolu üzerindeki bölme altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.  İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şüphelinin...

OTOMOBİLİN GİZLİ BÖLMESİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU 

 

Haber: İstanbul
İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir otomobilin vites kolu üzerindeki bölme altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. 
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şüphelinin Kartal ve Pendik'te uyuşturucu sattığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. 
M.K. ve E.C'yi takibe alan jandarma yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 8 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Narkotik köpeği “Vadi"nin de katıldığı baskında bir otomobilin vites kolu üzerindeki bölme altına gizlenmiş vaziyette kokain ile tabanca ve av tüfeği ile tabancalara ait çok sayıda mermi ve boş kovan ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Görüntü Dökümü:
JANDARMA KAMERASI
-Eve yapılan baskın
-Vadi'nin arama yapması
-Gözaltına alınan şüpheli
-Otomobilde arama
-Gizli bölmede uyuşturucu bulunması
-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi
-Detaylar

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