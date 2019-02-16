Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı imzaladı; Sander's fotoğrafı paylaştı
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı...
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık

Otomobile çarpan taksi alev alev yandı

  Otomobile çarpan taksi alev alev yandı ANKARA'da kontrolden çıkarak önünde giden otomobile çarpan taksi, alev alev yandı. Kaza ve ardından çıkan yangında ölen ve yaralanan olmadı. Kaza, sabah saatlerinde Ömer Halis Demir Bulvarı'nda...

Otomobile çarpan taksi alev alev yandı

 

Otomobile çarpan taksi alev alev yandı

ANKARA'da kontrolden çıkarak önünde giden otomobile çarpan taksi, alev alev yandı. Kaza ve ardından çıkan yangında ölen ve yaralanan olmadı.
Kaza, sabah saatlerinde Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus yönüne giden Alp Altınışık yönetimindeki 06 T 4302 plakalı taksi, şoförün kontrolünden çıkarak önünde giden Özgür Arık’ın kullandığı 06 FH 8070 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil de çarpmanın etkisiyle önde giden Tolga Aktaş yönetimindeki 06 DY 5449 plakalı kamyona çarptı. Kaza yerinden yaklaşık 50 metre ileride durabilen taksi, yanmaya başladı. Şoför Alp Altınışık, kendini güçlükle dışarıya atarak kurtulurken, araç kısa sürede alev topuna döndü. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen iftaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ancak araç kullanılmaz hale geldi. Ölen ve yaralananın olmadığı kaza ve yangın nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldı. Araçların çekilmesi ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Alev alan taksi
-İtfaiye ekiplerinin müdahelesi 
-Detaylar
HABER-KAMERA: Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328