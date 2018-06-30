Otomobilden kimliğini almaya gidince, saniye farkıyla YKS'yi kaçırdı

SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Sınava gireceği okula 1 dakika önce gelen ancak kimliğini arabada unuttuğu için almaya giden aday döndüğünde geç kaldığı için sınava alınmadı.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu sene ilk defa düzenlenen YKS'nin birinci oturumu TYT saat 10.15'te başladı. Sınava geç kalmak istemeyen öğrenciler sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Okulların yoğun olduğu bölgelerde ve Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde uzun araç kuyrukları oluştu. Çocuklarını sınava getiren veliler ise gölgeliklerde oturarak dua etti. 15 dakika kuralının uygulandığı sınavda, saat 10.00'dan sonra gelenler içer alınmadı.

KİMLİĞİNİ ALMAYA GİTTİ, SINAVA GİREMEDİ

Aziz Mum isimli aday sınav yeri olan Cumhuriyet üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne saat 09.59'da geldi. Arama sırasında kimliğini arabada unutan ve koşarak almaya giden Mum döndüğünde kapıları kilitli buldu. Duruma tepki gösteren Mum "Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Yapı Denetim Bölümü'nde okuyorum. Birinci senemi bitirdim, şimdi yine girecektim. Suyumla birlikte sınav giriş belgemi verdim polis aldı. Kimliğimi unuttuğumdan dolayı 'arabaya koş 1 dakika var' dedi. Koştum geldim, kapıyı kilitlemişler içeriye almadılar. Son 15 dakika kuralı bence çok fazla süre son 5 dakika da olsa sonuçta kimliğin varsa, üstünde başında sınava aykırı bir şey yoksa sıkıntı olmamalı. Sınav halen başlamadı ama beni içeri almıyorlar. Görevlilerin haberi de var. Polise teslim ettim sınav belgemi, bilerek almadım ki sınava gireyim diye. 15-20 saniyeyle almadılar. Vicdanlı olsalar alırlardı içeriye. 1 senem boşa gitti. Benim gibi çok öğrenci var, bu sene liseden mezun olanlar var. Yapacak bir şey yok. Ben yine üniversite öğrencisiyim, ikinci sınıfıma devam ederim de hiç üniversite kazanamayan ne olacak. 1 sene bence çok önemli bir süre. 1 senede neler neler değişir, hayata neler katar. Onun için de bir vicdan muhasebesi yapsınlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sınav merkezlerinden görüntüler

-Adayların üst aramasıyla içeri alınması

-Geç kalan adayın görüntüsü

-Konuşmaları

-Adayların yakınlarının görüntüleri

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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