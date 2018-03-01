 OTOMOBİL HIRSIZLARI ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI; POLİS DEFALARCA ATEŞ AÇARAK DURDURDU

- O anlar kameraya yansıdı

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Başakşehir'de bir otomobil hırsızı olduğu belirtilen 2 kişi ortalığı birbirine kattı. Çok sayıda araca çarparak kaçmaya çalışan şüphelileri polis, otomobilin lastiklerin ateş açarak durdurmaya çalıştı. Korku dolu dakikalar mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'deki olay dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polisin farkettiği şüpheliler, otomobille kaçmaya başladı. Yol kapalı olduğu için şüpheliler çalıntı olduğu belirtilen otomobille kaldırımdan gitmeye çalıştı. Arkadan gelen 2 polis, peş peşe aracın lastiklerine ateş etti. 6 el ateş açılan otomobildeki sürücü manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Yol kapalı olduğu için çıkamayan şüpheliler araçlara çarpa çarpa ilerlemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Polis 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayı cep telefonuyla kaydeden mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Görüntüleri çeken mahalle sakini, hırsızlığın farkında olmadığı için olayı bir saldırı sandığı konuşmalarına yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Beyaz otomobilin kaldırımda gitmesi

-Ateş açılması

-Otomobilin ileri geri gitmesi

-Araçlara çarpması

-Sürücüyü indirmeye çalışmaları

-Lastiklere ateş açılması

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Mahalle sakinleri ile röp

Hasarlı araçlar

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