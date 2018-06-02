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OTOMOBİL, DEVRİLEN TIR İLE KOLON ARASINDA SIKIŞTI -1 

  *Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Bakırköy'de kontrolden çıkan bir TIR devrildi. TIR'ın dorsesi başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. Kazada yaralanan otomobil...

OTOMOBİL, DEVRİLEN TIR İLE KOLON ARASINDA SIKIŞTI -1 

 

*Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL
Bakırköy'de kontrolden çıkan bir TIR devrildi. TIR'ın dorsesi başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. 
Kaza saat 16.00 sıralarında Bakırköy sahil yolu Hava Harp Okulu önündeki alt geçitte meydana geldi. Alt geçide çarpan TIR devrildi. Devrilen TIR  başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yol trafiğe kapatıldı. 

Görüntü Dökümü:
-Devrilen TIR
-Otomobilden görüntü
-Yoldan görüntü
-Trafikten görüntü
-Detaylar

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