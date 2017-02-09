OTOGARDAKİ KUNDAKLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA (1)

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda park halindeki iki otobüsün kundaklanma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bayrampaşpaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı alt katta park halindeki iki otobüs kundaklanmış ve tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Olayla ilgili M.G. gözaltına alındı. Otobüslerin yakılma anı da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

-Otobüslerin yakılma anı

-Yanan otobüsler