OTOGARDA SU YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ - 1

Erhan TEKTEN / İstanbul
Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yakınlarında pet şişe su yüklü kamyon devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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- Olay yerinden görüntüler
Erhan TEKTEN / İstanbul Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yakınlarında pet şişe su yüklü kamyon devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görüntü Dökümü: ------------------ - Olay yerinden görüntüler
12 Mart 2018 Pazartesi 16:08
Erhan TEKTEN / İstanbul
Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yakınlarında pet şişe su yüklü kamyon devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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- Olay yerinden görüntüler
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