Otobüs sürücüsünün ölümüne neden olduğu iddia edilen inşaat işçisi adliyede

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli)() - İZMİT'te, halk otobüsü sürücüsü Hüseyin Göncü (37) otobüste tartıştığı kişi ile yaşanan arbede sırasında fenalaşarak yaşamını yitirirken, gözaltına alınan inşaat işçisi S.B. (24) adliyeye sevk edildi.

Dün, Yahya Kaptan-Derince Sopalı hattında sefer yapan halk otobüsü sürücüsü Hüseyin Göncü, parası olmadığını söyleyen inşaat işçisi S.B.'nin otobüse parasız binmesine izin verdi. Sürücü, arkasındaki koltuğa otaran ve cep telefonuyla konuşan S.B.'yi uyardı. Yaşanan tartışma üzerine S.B. poşette bulunan keseri çıkarmaya çalışarak tehditte bulunurken, araya girenler engel oldu. Hüseyin Göncü otobüsü durdururken, polise haber verildi. Otobüs sürücüsü ve yolcular S.B.'yi polise teslim etmek isterken otobüste arbede yaşandı. Bu sırada fenalaşan Hüseyin Göncü fenalaşarak aracın koltuğuna yığılıp kaldı. S.B. araçtan inerek kaçtı. Otobüsün direksiyonuna geçen bir kişi, Hüseyin Göncü'yü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hüseyin Göncü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Göncü bugün memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verildi. Fen edebiyat fakültesi mezunu olan Hüseyin Göncü'nün öğretmen olarak atanamaması nedeniyle şoförlük yaptığı öğrenildi.

KENDİSİNİN DARP EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Uyuşturucu ve cinsel tacizden suç kaydı olduğu öğrenilen ve sürücünün ölümüne sebep olduğu iddia edilen S.B. dün akşam saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. S.B. emniyetteki ifadesinde kimseye vurmadığını, aksine kendisinin darp edildiğini, sürücünün kendisine vurmak isterken fenalaştığını söylediği öğrenildi. S.B. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından, 'Taksirli ölüme sebebiyet vermek' suçundan adliyeye sevk edildi.

Hüseyin Göncü'nün kesin ölüm sebebinin otopsi sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmesi

Emniyet müdürlüğünden görüntü